США потребовали от Кипра перестать пускать корабли ВМФ России

США недовольны тем, что Кипр не предпринимает никаких действий, чтобы российские военные корабли прекратили заходить в его порты, заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

«Я отдельно подчеркнул, что Кипр еще не предпринял необходимых шагов, чтобы отказать кораблям российского флота в заход в свои порты. Эти и другие шаги, безусловно, необходимы... Мы хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении», – цитирует РИА «Новости» Купера.

По его словам, такой шаг позволит Кипру расширить сотрудничество с США в оборонной сфере.

Ранее госсекретарь США Помпео выразил обеспокоенность заходами в кипрские порты российских кораблей, которые идут в Сирию. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Соединенных Штатов не касаются отношения России и Кипра.

Газета ВЗГЛЯД изучала, смогут ли Соединенные Штаты блокировать для российских кораблей возможность захода в кипрские порты.