Москва потребовала от США не вмешиваться в отношения России с Кипром

Соединенных Штатов не касаются отношения России и Кипра, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

«Мы считаем, что, во-первых США не следовало бы вмешиваться в наши двусторонние дела с Кипром. А во-вторых, мы всегда говорили и продолжаем говорить что сотрудничество с той или иной страной никогда не направлено против интересов третьих стран и рекомендовали бы Вашингтону придерживаться того же принципа», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Помпео в ходе беседы с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил обеспокоенность заходами в кипрские порты российских кораблей, которые идут в Сирию.

Газета ВЗГЛЯД изучала, смогут ли Соединенные Штаты блокировать для российских кораблей возможность захода в кипрские порты.