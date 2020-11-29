Выставочный боксерский поединок Тайсона и Джонса завершился вничью

Выставочный боксерский поединок между бывшими абсолютными чемпионами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью, официальное судейство не велось.

Бой прошел в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Тайсон заработает за бой 10 млн долларов, Джонс – 3 млн долларов, также оба спортсмена получат проценты от продажи платных трансляций, передает ТАСС.

Тайсону 54 года, Джонсу – 51 год, первый завершил карьеру в 2005 году после серии из двух поражений, второй провел последний поединок в 2018 году и выиграл 12 из 13 предыдущих боев.

Отмечается, что боксеры могли встретиться и во время активной карьеры – в 2003 году, когда Джонс стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Джона Руиса, однако, по версии боксера Андре Уорда, сначала Джонс запросил гонорар на 10 млн долларов больше взамен предложенных 40 млн долларов, а после у Тайсона начались житейские неприятности – судебные дрязги с женой, финансовый конфликт с промоутером Доном Кингом, избиение двух мужчин в гостинице, банкротство.

Нынешний поединок был выставочным, состоял из восьми раундов по две минуты, а боксеры вышли на ринг в 12-унцевых перчатках и без защитных шлемов.

Официальное судейство поединка не велось, но руководство Всемирного боксерского совета (WBC), которое изготовило для победителя специальный пояс WBC Frontline Battle Belt, организовало неофициальное судейство – подсчет очков вели бывшие чемпионы мира по версии этой организации Кристи Мартин, Винни Пациенца и Чед Доусон.

По мнению болельщиков, этот поединок можно назвать лучшим среди выставочных боев в боксе.

Результат не будет внесен в официальную статистику боксеров. Тайсон провел 56 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. На его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Между тем генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что организация предложит Тайсону и Джонсу провести повторный бой в Москве.

«Молодцы, это было интересно, оба хорошо подготовились в таком возрасте. Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Будем обсуждать с ними, почему бы не провести на День бокса», – сказал он.

День бокса отмечается 22 июля.