Врач дала советы для больных коронавирусом

Больным COVID-19 на домашнем лечении рекомендуется чаще лежать на животе и больше пить, рассказала врач-инфекционист заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова.

«При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около два-два с половиной литров в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье», – цитирует АГН «Москва» Мясников

При этом она отметила, что очень важно точно соблюдать рекомендации и назначения врача, принимать все назначенные лекарства. Врач также обратила внимание и на пользу от лежания на животе.

«Соблюдение прон-позиции – это даже не профилактическая, а лечебная процедура, которая повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы», – рассказала инфекционист.

Она предложила класть для удобства одну подушку под грудную клетку, а вторую – под таз, чтобы живот немного провисал. Так заболевшему будет комфортно, а легкие расправятся. «Полным людям на животе лежать трудно, мы рекомендуем лежать на боку», – подчеркнула врач.

Также важна и дыхательная гимнастика. Кроме того, следует исключить серьезные физические нагрузки во время выздоровления, а также больше отдыхать.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что переболевшим коронавирусом рекомендуется заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции.