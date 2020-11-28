Россиян предостерегли от уловок мошенников в связи с «черной пятницей»

Эксперт-аналитик Владислава Борисов рассказал, как не потерять свои деньги и не попасться на уловки мошенников в «черную пятницу».

Борисов предупредил, что сезон распродаж – отличный повод для мошенников очистить карманы поглощенных скидками граждан. Он порекомендовал в дни распродаж действовать с холодной головой и не попадаться на уловки «черной пятницы», сообщает «Вечерняя Москва».

«Заказывайте товары только проверенных брендов в надежных интернет-магазинах, но тут должна быть оговорка. Интернет-пользователи не раз уличали известных ретейлеров в создании искусственных скидок, так что нужно быть вдвойне внимательными», – отметил эксперт.

Он посоветовал присматриваться к ценникам хотя бы за месяц-два до жаркой поры скидок. Также эксперт порекомендовал не оставлять на порталах свои реквизиты и не оплачивать ничего по номеру карты физлица или электронного кошелька банка. По его словам, если товар после заказа не будет доставлен или он окажется некачественным, доказать свою правоту и вернуть деньги не удастся. Кроме того, Борисов предложил подумать пару часов перед осуществлением покупки со скидкой в «черную пятницу»: насколько вам необходима эта вещь или все-таки без нее можно прожить.

Кроме того, эксперт предупредил, что недобросовестные продавцы часто прибегают к таким уловкам, как липовое завышение цен, выставление залежавшейся техники, продукции, которая в обычное время кажется излишне дорогой, а также продажа дорогой продукции «практически даром».

«Особенно громко над этими историями смеются люди, которые имеют хоть какое-то представление о ценообразовании. Так, некоторые маркетологи специально берут недорогую продукцию, указывают на ней якобы старую высокую цену, а потом перечеркивают ее, заменяя на максимально низкую», – добавил он.

Ранее Банк России предостерег от уловок мошенников в связи с «черной пятницей». Россиян предупредили о кибермошенниках, создающих фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, и рассылающих письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам.