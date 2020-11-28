При столкновении судна и сухогруза в Японии пострадали 11 человек

Погибший при столкновении сухогруза и рыболовецкого судна в Японии оказался туристом, еще 11 человек получили ранения, сообщил телеканал NHK.

Скончавшимся оказался 46-летний мужчина из Токио. Четыре человека были направлены в больницу с переломами. Еще у семи человек, в том числе и двух членов экипажа, легкие повреждения. Все оказавшиеся за бортом были в спасательных жилетах. На сухогрузе никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Столкновение произошло в субботу в порту Касима префектуры Ибараки. После столкновения береговая охрана Японии смогла извлечь из воды 12 членов экипажа рыболовного судна, пятерых госпитализировали. При этом один из них спасенных позже умер в больнице.