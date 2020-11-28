Рыболовное судно и сухогруз столкнулись у берегов Японии

В результате столкновения рыболовного судна и сухогруза в порту японской префектуры Ибараки погиб по меньшей мере один человек, сообщило Киодо.

После столкновения береговая охрана Японии смогла извлечь из воды 12 членов экипажа рыболовного судна, пятерых госпитализировали. При этом один из них спасенных позже умер в больнице. По данным японских сторожевиков, пострадавших среди экипажа транспортного судна не было. Для спасении экипажа рыболовного судна задействовали вертолет береговой охраны Японии. Поиски пропавших продолжаются, передает ТАСС.

Напомним, 23 сентября российский малый противолодочный корабль «Казанец» столкнулся с иностранным рефрижераторным судном в проливе Эресунн у берегов Дании, получив в результате пробоину выше ватерлинии.