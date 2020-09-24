Умер академик Рафаэль Оганов Ургант пошутил над «тайной» инаугурацией Лукашенко Российский корабль покинул датскую акваторию после столкновения с контейнеровозом 24 сентября 2020, 12:34 Текст: Алексей Дегтярев

Российский фрегат «Казанец» вышел из датской акватории после столкновения с контейнеровозом Ice Rose у берегов Дании, сообщили датские вооруженные силы. «После столкновения в проливе Эресунн российский корабль покинул акваторию Дании, гражданское судно Ice Rose своим ходом идет на верфь. После столкновения не было выявлено разлива нефти. Дело передано гражданским властям», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. В среду датское минобороны сообщало, что российское военное судно столкнулось с контейнеровозом в проливе Эресунн, который разделяет Данию и Швецию. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Балтийский флот сообщал, что в результате столкновения фрегат «Казанец» получил пробоину выше ватерлинии. Контейнеровоз принадлежит швейцарской компании Maestro Shipping.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях