Власти Турции задумались об установлении связей с «администрацией Байдена»

Турция надеется на установление связей с «администрацией Джозефа Байдена» ради улучшения отношений с НАТО, при этом «усиление разногласий» с Москвой на фоне несовпадения интересов в Ливии и Сирии может подтолкнуть Анкару к пересмотру внешней политики, считают источники Bloomberg.

По информации осведомленных источников Bloomberg, власти Турции во главе с президентом Тайипом Эрдоганом намерены пересмотреть проводимую внешнюю политику в связи с опасениями возможного введения рестрикций со стороны стран Евросоюза из-за политики Анкары в Средиземном море, передает ТАСС.

Вместе с тем к пересмотру внешней политики Анкару, по сведениям Bloomberg, может подтолкнуть «усиление разногласий» с Москвой на фоне несовпадения их интересов в Ливии и Сирии. Этому также может способствовать ухудшение отношений между двумя странами после того, как «Турция вторглась на задний двор России на Кавказе, поддержав Азербайджан» в нагорнокарабахском конфликте.

Как отмечают источники, Эрдоган рассчитывает на то, что «вера Байдена в межгосударственные организации и трансатлантические связи» поможет Турции наладить отношения с партнерами по НАТО. Вместе с тем, по сведениям осведомленных лиц, опрошенных Bloomberg, Анкара надеется на то, что установление связей с администрацией Байдена повысит шансы Турции на заключение сделок на покупку вооружений.

В четверг зампредседателя турецкой правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш предположил, что кандидат от Демократической партии Джо Байден в случае избрания президентом США не захочет продолжать натягивать отношения с Турцией.

Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об ухудшении отношений с США из-за позиции Вашингтона по поводу поставок Анкаре российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и исключения республики из программы по производству истребителей F-35. В то же время он отметил, что отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах и взаимном уважении, а их развитие сохраняет позитивный курс.

8 ноября председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу поздравила Байдена «с избранием президентом США» на фоне молчания правительства Турции.

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