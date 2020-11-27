Глава Камчатки связал благополучие региона с семейными ценностями

Развитие городов и регионов начинается с семейного благополучия, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на церемонии чествования семей, приуроченной к всероссийскому Дню матери.

«Мы ежедневно занимаемся теми направлениями, с которых должно сложиться развитие нашего региона, которые должны сделать жителей более счастливыми, более удовлетворенными условиями жизни и более уверенными в возможности самореализации и реализации детей. Настоящее развитие начинается именно с семьи – того кирпичика, из которого складывается все наше общество. Я глубоко убежден, если в семьях будет благополучие, то наш полуостров будет активно развиваться и хорошо выглядеть и с позиции экономики, и с позиции здоровья и продолжительности жизни. Именно с семейного благополучия начинается развитие наших городов, регионов, страны», – приводятся слова Солодова на сайте правительства региона.

Он подчеркнул, что для камчатских властей это является главной задачей, также поддержке семей уделяет внимание и президент России.

«Как пример, Владимиром Путиным принято решение об изменении налоговой системы для жителей страны, доходы которых превышают пять миллионов рублей — для них будет увеличен налог. Эти средства будут направлены на помощь детям, имеющим сложные заболевания и нуждающимся в дорогостоящем лечении. Хочу пожелать всем семьям Камчатки благополучия, здоровья, самореализации. Со стороны государства мы сделаем все возможное, чтобы это стало реальным. Хочу также отдельно поздравить многодетные семьи и пожелать, чтобы на Камчатке их становилось как можно больше», – сказал глава региона.

Солодов вручил награды четырем семьям Камчатского края. Почетное звание Камчатского края «Родительская слава Камчатки» присвоено семье Жеребятьевых. Ольга и Владимир из Елизово вместе уже более 40 лет. Супруги воспитали пятерых детей, которые подарили им семь внуков.

Награду победителя Всероссийского конкурса «Семья года» и памятный подарок вручили семье Свиридовых. Супруги Марина и Денис из Вилючинска вошли в число победителей конкурса в номинации «Молодая семья», который проходил в этом году. Глава семьи служит в морском флоте, жена занимается воспитанием двух сыновей.

На мероприятии также вручили удостоверения семьям, в которых воспитывается трое и более детей. «Удостоверение многодетной семьи Камчатского края» впервые вручили семье Кравцовых. В семье Екатерины и Дениса воспитывается трое дочерей. Еще одно удостоверение было вручено семье Смирновых. У Елены и Сергея – две дочери и сын.