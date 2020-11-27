Глава Камчатки связал благополучие региона с семейными ценностями

Взгляд
27 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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США задумали лишить Москву немецких инвестиций

В США рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России Jonas Hamers/ImageGlobe/Global Look Press
Американские власти рекомендовали немецкому Deutsche Bank полностью свернуть свой бизнес в России. Потеряв значительную долю российского рынка после скандала с отмыванием денег в 2015 году, банк намеревался восстановить свое прежнее экономическое влияние. Однако теперь ему в этом мешает даже не Минфин США, а власти штата Нью-Йорк. Сможет ли Берлин отстоять немецкие интересы в России перед нападками США? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, слово за слово, он с гордостью заявляет, что его отца убили в Сталинграде русские (нет, не «погиб», не «пал», а именно «убили русские» – er wurde ermordet), и смотрит с вызовом, как будто я должен в чем-то покаяться и извиниться за Дом Павлова. Подробности...
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Как подготовить спецназ к уничтожению американских ракет

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Почему обнаружение и уничтожение американских ракет средней и малой дальности было важнейшей задачей советского спецназа в пору холодной войны? Мало ли у нас было средств разведки и поражения в те годы? Подробности...

Россия должна вмешиваться во внутренние дела «партнеров»

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Подлинная независимость – для тех стран и народов, которые в силах ей распорядиться без вреда для себя и для России. Нам пора сделать это базовым принципом нашей политики, иначе Карабах раз за разом будет повторяться в разных местах. Подробности...
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Латвия попросила Россию о помощи

Киргизам предложили отказаться от русского

Кто подсадил Америку на наркотики

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Глава Камчатки связал благополучие региона с семейными ценностями

    27 ноября 2020, 19:36

    Текст: Елизавета Булкина

    Развитие городов и регионов начинается с семейного благополучия, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на церемонии чествования семей, приуроченной к всероссийскому Дню матери.

    «Мы ежедневно занимаемся теми направлениями, с которых должно сложиться развитие нашего региона, которые должны сделать жителей более счастливыми, более удовлетворенными условиями жизни и более уверенными в возможности самореализации и реализации детей. Настоящее развитие начинается именно с семьи – того кирпичика, из которого складывается все наше общество. Я глубоко убежден, если в семьях будет благополучие, то наш полуостров будет активно развиваться и хорошо выглядеть и с позиции экономики, и с позиции здоровья и продолжительности жизни. Именно с семейного благополучия начинается развитие наших городов, регионов, страны», – приводятся слова Солодова на сайте правительства региона.

    Он подчеркнул, что для камчатских властей это является главной задачей, также поддержке семей уделяет внимание и президент России.

    «Как пример, Владимиром Путиным принято решение об изменении налоговой системы для жителей страны, доходы которых превышают пять миллионов рублей — для них будет увеличен налог. Эти средства будут направлены на помощь детям, имеющим сложные заболевания и нуждающимся в дорогостоящем лечении. Хочу пожелать всем семьям Камчатки благополучия, здоровья, самореализации. Со стороны государства мы сделаем все возможное, чтобы это стало реальным. Хочу также отдельно поздравить многодетные семьи и пожелать, чтобы на Камчатке их становилось как можно больше», – сказал глава региона.

    Солодов вручил награды четырем семьям Камчатского края.  Почетное звание Камчатского края «Родительская слава Камчатки» присвоено семье Жеребятьевых. Ольга и Владимир из Елизово вместе уже более 40 лет. Супруги воспитали пятерых детей, которые подарили им семь внуков.

    Награду победителя Всероссийского конкурса «Семья года» и памятный подарок вручили семье Свиридовых. Супруги Марина и Денис из Вилючинска вошли в число победителей конкурса в номинации «Молодая семья», который проходил в этом году. Глава семьи служит в морском флоте, жена занимается воспитанием двух сыновей.

    На мероприятии также вручили удостоверения семьям, в которых воспитывается трое и более детей. «Удостоверение многодетной семьи Камчатского края» впервые вручили семье Кравцовых. В семье Екатерины и Дениса воспитывается трое дочерей. Еще одно удостоверение было вручено семье Смирновых. У Елены и Сергея – две дочери и сын.


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