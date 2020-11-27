ЕС пообещал делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами

Евросоюз готов поделиться вакцинами от коронавируса с другими странами, включая регион Средиземноморья, заверили верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя.

«Вакцина должна быть всеобщим благом, а не продуктом, доступным только тем, кто может заплатить. Когда мы говорим всем, имеются в виду все жители мира. Это очень амбициозная цель», – заявил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Союза для Средиземноморья в Барселоне, передает РИА «Новости».

Боррель напомнил, что ЕС вложил значительные средства в «поддержку лабораторий» и «чтобы распространение было не на основе частных интересов – если могу заплатить, получу, если нет – то нет». «Это должно быть общественное благо. Если вакцина есть в северном Средиземноморье, у нас, европейцев, то пусть она будет у всего Средиземноморского бассейна», – сказал Боррель. При этом он напомнил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в странах южного Средиземноморья намного лучше, чем в Европе.

Испания также подтвердила, что готова поделится излишками вакцины с другими странами. Мадрид рассчитывает получить через систему распределения вакцин среди стран ЕС 140 млн доз, которые позволят привить 80 млн человек (при этом население Испании – 47 млн). «Испания закупила, возможно, больше, чем ей надо, чтобы вакцинировать всех жителей страны. У нас будет определенное количество (вакцин – прим. ВЗГЛЯД), которые отправим в страны, в первую очередь нашим соседям, которые наиболее в них нуждаются», – сказала Гонсалес Лайя.

Союз для Средиземноморья – международная организация, объединяющая страны Средиземноморья и Европейского Союза. В Средиземноморский союз входят 43 страны, включая, в частности, Египет и Турцию, а также Лига арабских государств.

В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. В июне ЕС выразил намерение увеличить свой фонд для покупки вакцин от коронавируса и закупить больше доз прививок.