В Москве предсказали отказ Байдена от «сделки века»

Администрация Джо Байдена, в случае победы демократа на президентских выборах в США, может отказаться от «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Богданов, отвечая на вопрос РИА «Новости», ждет ли Москва, что новая администрация США может свернуть «сделку века», сказал: «Я думаю, да. Посмотрим».

«Сделка века» была абсолютно неприемлема для одной из двух сторон конфликта. Поэтому если была попытка навязать позиции одной страны другой, то это не приведет к честному, справедливому, приемлемому решению конфликта», – отметил Богданов.

Байден, по его мнению, может изучить вопрос об отказе от этого соглашения. «Там есть международно-правовая основа для решения – решения, основанного на мирном сосуществовании двух государств», – отметил замминистра.

В Москве также надеются, что новая администрация США изменит подход к Сирии в русле решений Совета Безопасности ООН. «Потому что есть резолюция 2254, где прописано, что урегулирование принадлежит и должно быть ведомо самими сирийцами», – указал дипломат.

«Очень жесткая и неконструктивная позиция, поэтому мы надеемся, что будет проявлена какая-то логика, нацеленная на то, чтобы в Сирии был мир», – добавил замглавы ведомства.

Богданов отметил, что Россия поддерживает контакт с правительством и оппозицией в Сирии. «Мы обращаемся к нашим партнерам, в том числе американцам, чтобы они тоже занимали сбалансированную позицию и работали и с оппозицией, и с правительством», – сказал он.

В мае премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предложенной Вашингтоном «сделке века».