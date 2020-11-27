Полиция предупредила об использовании мошенниками контактных данных МВД

В Московской области мошенники обманывают людей, используя телефонные номера, копирующие контактные данные с сайта ГУ МВД по региону, сообщило областное ведомство.

В Объединенном кредитном бюро сообщили о новой схеме мошенничества, согласно которой злоумышленники представляются сотрудниками бюро кредитных историй, якобы фиксирующих попытку взять кредит на чужой паспорт. Мошенники предлагают жертвам провести «зеркальные действия и сообщить коды из полученных СМС, после чего уговаривают вернуть заемные деньги в банк, совершив перевод на определенный банковский счет, принадлежащий преступникам, передает РИА «Новости».

«Участились случаи телефонного мошенничества с использованием подложных телефонных номеров, копирующих контактные данные, опубликованные на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области», – отметили в подмосковном ГУ МВД.

Там уточнили, что мошенники представляются полицейскими и сообщают жертвам, что сотрудники банка, якобы входящие в состав преступной группы, оформили на их паспорта заявку на получение кредита. Мошенники советуют гражданам обращаться в банк, чтобы помочь выявить «злоумышленников» и не дать им завладеть деньгами. Для этого людям предлагается перевести деньги на «страховые ячейки».

«Главное управление МВД России по Московской области сообщает, что сотрудники полиции никогда по телефону не интересуются расчетными счетами граждан и иными сведениями, составляющими банковскую тайну», – подчеркнули в полиции.

Ранее ЦБ предупредил россиян о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников во время распродажи «черная пятница».