Глава Магаданской области призвал приезжать работать в регион на долгий срок

Власти Магаданской области развивают инфраструктуру, чтобы люди приезжали работать в регион не вахтовым методом, а на долгий срок, заявил глава региона Сергей Носов в прямом эфире в Instagram в рамках проекта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Регионы о главном».

Носов отметил, что важно не только стимулировать рождаемость и привлекать в регион людей, но и создавать условия – жилищные и инфраструктурные, чтобы человек захотел остаться в регионе.

«Важно, чтобы люди приезжали работать в регион не вахтовым методом, а на долгий срок. Переход на долгосрочный контракт будет возможен, когда мы решим вопрос инфраструктуры, дошкольного и школьного образования. Такая задача стоит перед нами, работаем над ней в рамках национальных проектов», – сказал глава региона.

«Стимулирование рождаемости – вопрос, который решается на федеральном уровне, это выплаты на первого, второго ребенка. Есть, конечно, и дополнительные региональные программы, но только денежными бонусами проблемы демографии не решить. Это комплексный вопрос», – добавил губернатор.

Носов также рассказал о том, как обстоят дела в системе здравоохранения, о поступлении лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией на дому в амбулаторных условиях. В прямом эфире речь шла также о поставке медицинского оборудования в больницы и поликлиники региона, строительстве новых медицинских учреждений, дорог и подъездов к удаленным населенным пунктам. Затронули тему туризма на Колыме, губернатор подчеркнул особую важность этой отрасли как источника новых рабочих мест для населения области.

По словам директора Департамента региональных программ ЭИСИ, Дарьи Кислицыной, «прямая и открытая коммуникация с жителями региона – черта коммуникационной стратегии глав регионов «новой волны». «Честный диалог с населением – востребованная линия поведения, особенно в условиях пандемии. Мы наблюдали это в течение года в прямых эфирах, когда люди получали ответы на волнующие вопросы», – отметила она.