Мединский объяснил, почему не Сталин был причиной репрессий 30-х годов

Помощник президента России Владимир Мединский считает, что личность Иосифа Сталина не являлась причиной репрессий 1930-х годов в СССР, поскольку дело было в той общественно-политической системе, которая возникла после Октябрьской революции 1917 года.

«Надо разбираться. Сейчас, обладая уже постзнанием, можно попытаться разобраться, какие были совершены ошибки, какие преступления, какие подвиги, какие прорывы были сделаны и почему. Разобравшись, мы можем тогда эти подвиги поднять на щит еще больше, прорывы, постараться в современных условиях этот опыт позитивный использовать», – сказал Мединский в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что преступлениям и ошибкам прошлого можно дать оценку, «опубличив и разбрав» их причины. «Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин лично. На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего. Ну, были бы, как всегда нюансы – роль личности в истории», – сказал Мединский.

По его словам, причиной является система, которая была порождена после 1917-го года. «И эта система – дальше об этом можно говорить долгими часами – в конечном счете и привела к маховику репрессий, который, безусловно, является преступным», – добавил он.

Данные о числе жертв репрессий в СССР, имевших место в 1920-1950-х годах, сильно разнятся. По оценкам профессиональных историков, только в годы «Большого террора» в 1937-1938 годах было расстреляно свыше 700 тыс. человек.

30 октября в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской и Магаданской областях, в Краснодарском крае, а также Республике Коми и Чеченской Республике прошла акция «Колокол памяти» в День памяти жертв политических репрессий.