Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, госпитализированная в одну из столичных больниц, рассказала, что ее плохое самочувствие связано с полученной в июле травмой.

«Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку – есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо», – сказала она «Московскому комсомольцу».

Актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.

Актриса пояснила, что после этого случая она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше. «Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой – это я осознаю», – заключила артистка.

Ранее сообщалось, что заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом.