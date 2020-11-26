Захарова обвинила администраторов соцсетей в политической ангажированности

Российская цифровая дипломатия при работе в соцсетях сталкивается с политической ангажированностью их администраторов и усилением цензуры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила в своем видеообращении к участникам конференции «Цифровые технологии и научная дипломатия», что цифровизация информационного пространства, с одной стороны, позволила напрямую доносить до самой широкой аудитории российские оценки, позиции, подходы в области внешней политики, а с другой – «вывела дезинформацию на новый уровень», передает ТАСС.

Потому «разоблачение ложной информации, которую, к сожалению, распространяют западные медиа, стало частью рутины».

«Еще одна проблема - политическая ангажированность администрации соцсетей. Фактически нам приходится действовать на недружественной территории в условиях усиления элементов цензуры и недобросовестной конкуренции», – добавила она.

Дипломат указала, что только за последнее время было множество таких ситуаций, «и все же мы не сдаемся»: «Работа в социальных сетях помогает приоткрыть границы, стимулировать прямые контакты как между странами, так и между обычными людьми, которые далеки от политики. Видим свою задачу в том числе в наведении мостов, стирании конфликтных барьеров. Это прекрасная платформа для того, чтобы сделать объективную информацию о России максимально доступной для всех».

Ранее Роскомнадзор призвал корпорацию Google прекратить цензуру российских СМИ, причиной стала маркировка YouTube контента российских телеканалов как «неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий».

Роскомнадзор уведомлял об учащении случаев распространения зарубежными интернет-площадками YouTube, Instagram, Facebook и Twitter фейковой информации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что зарубежным IT-гигантам придется отвечать перед российским судом.