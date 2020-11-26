Рейс в Китай отменили из-за идентичных тестов на COVID у 190 пассажиров

У 190 пассажиров рейса авиакомпании «Икар» из Москвы в китайский Чжэнчжоу оказались идентичные результаты серологического теста на COVID-19, из-за чего они не смогли получить необходимый для посадки в самолет «код здоровья», сообщило посольство Китая в Москве.

Отмечается, что «возможности гарантировать достоверность этих тестов нет», рейс отменили, передает РИА «Новости».

По данным посольства, «Икар» централизованно организовывал тестирование всех пассажиров этого рейса в одном из центров. Ни авиакомпания, ни организация, проводившая тестирование, «не смогли дать разумного объяснения абсолютно одинаковым результатам».

Китайское посольство обратилось к компании с просьбой организовать для пассажиров повторное проведение тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела, а также должным образом разместить застрявших в Москве людей с указанного рейса.

В конце октября управление гражданской авиации КНР уже приостанавливало на одну неделю рейсы «Икара» из Москвы в Чжэнчжоу из-за пассажиров с коронавирусом.

Также Китай запрещал «Аэрофлоту» с 19 октября на одну неделю выполнение рейсов Москва – Шанхай из-за случаев COVID-19 у пассажиров рейса SU208 от 2 октября.

Ранее в КНР ввели требование о предоставлении не только ПЦР-теста на COVID, но и серологического теста на антитела для всех, кто желает въехать в страну, объяснив это увеличением числа ввозных случаев коронавирусной инфекции в последние месяцы.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что в Китае и других юго-восточных регионах изначально предприняли хорошие противоэпидемические меры и добились значительного снижения заболеваемости, поэтому на данный момент новой вспышки коронавируса там не наблюдается.