Польша увидела «провокацию» в запросе России о записи разговора Качиньских

Запрос России о предоставлении стенограммы телефонного разговора польского президента Леха Качиньского с братом перед крушением самолета в Смоленске является «политической игрой» и «провокацией», заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Как утверждает Шинковский, российская сторона «не отвечает на многие запросы польской прокуратуры», но при этом «вдруг сама себе напоминает об этом расследовании», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство РАР.

«Это трудно воспринимать иначе, чем как своего рода провокацию, потому что Россия не отвечает среди прочего на резолюцию Совета Европы, призывающую к окончанию расследования и передаче обломков, которые принадлежат польскому государству», – отметил замминистра иностранных дел Польши.

Ранее Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой. Национальная прокуратура Польши заявила, что в материалах дела нет записи разговора братьев Леха и Ярослава Качиньских перед крушением. В свою очередь польский судья Войчех Лончевский, который возобновлял расследование по делу авиакатастрофы, заявлял, что если бы содержание разговора президента с братом стало известно общественности, то она «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». Лончевский сообщал, что стенограмма стала ему известна «из совершенно секретных материалов» и позволяет «сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский», который сейчас является зампредом совета министров Польши.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.