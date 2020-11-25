Назначена дата итогового сочинения для 11-х классов

Итоговое сочинение для 11-х классов, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, состоится 5 апреля 2021 года, следует из приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.

«Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА (государственной итоговой аттестации – прим. ВЗГЛЯД) проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки», – приводит ТАСС содержание приказа.

Уточняется, что дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не намерен отменять итоговое сочинение для 11-х классов, поскольку его успешное написание является допуском к ЕГЭ.