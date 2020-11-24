В России решили не отменять итоговое сочинение для 11-х классов

Рособрнадзор не намерен отменять итоговое сочинение для 11-х классов, поскольку его успешное написание является допуском к ЕГЭ.

«Нет. Результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) является одним из необходимых условий допуска к участию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», – говорится в официальном аккаунте ведомства в Instagram в ответ на вопрос о том, могут ли отменить сочинение.

Кроме того, Рособрнадзор планирует провести итоговое сочинение в очном формате. «Существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведение в дистанционной форме», – говорится в публикации. Уточнятся, что новое расписание проведения сочинения еще не определено.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что отмена единого государственного экзамена в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается.