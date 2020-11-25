Циклон «Таня» испортит погоду в Москве уже в четверг: окрепнет ветер, начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, не исключен гололед.

Циклон «Таня», который уже в четверг накроет Петербург новой волной тепла, в пятницу доберется до Москвы. С приближением его атмосферных фронтов в столичном регионе погода начнет портиться. В четверг днем окрепнет ветер, начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, не исключены гололедные явления. После ночных морозцев от минус 1 до минус 3 градусов столбики термометров уйдут в плюс, передает портал «Метеовести».

Также уточняется, что в пятницу на фоне пасмурной и ветреной погоды с осадками, которые ожидаются преимущественно в виде дождей, вернутся оттепели и температура повысится до плюс 1 – плюс 3 градусов.

«В выходные осадки заметно ослабеют, атмосферное давление станет интенсивно расти, и сквозь облака будет робко пробиваться солнце. При этом с северо-восточными ветрами в столицу проникнет более прохладный воздух, так что по ночам будет подмораживать до минус 1 – минус 3, в дневное время столбики термометров будут колебаться вблизи нулевой отметки», – подчеркнули синоптики.

При этом сообщается, что такой температурный режим по-прежнему выше средних многолетних значений и отстает от календаря на 2-2,5 недели, а значит рассчитывать на рост сугробов пока не стоит.

Ранее во вторник синоптики сообщили, что облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица ожидаются в Москве. Днем температура воздуха в городе составит один–три градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов. Ветер юго-западный, западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.