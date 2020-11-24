Белоруссия анонсировала масштабные военные учения с Россией «Запад-2021» Синоптики рассказали о погоде в столице 24 ноября 2020, 06:15 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит один – три градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов. Ветер юго-западный, западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус двух – плюс трех градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус три градуса, передает ТАСС.

