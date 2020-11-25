США спишут задействовавшиеся в рамках Договора по открытому небу самолеты

Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа намерена списать два самолета OC-135B, задействованных для полетов в рамках Договора по открытому небу, из которого вышел Вашингтон, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного источника, два самолета теперь числятся как невостребованные, они могут быть переданы зарубежным партнерам по низкой цене или бесплатно. «Мы начали утилизацию оборудования. Другие страны могут купить или просто забрать планер. Они действительно очень старые, и их обслуживание непозволительно дорого нам обходится. Мы больше не находим им применения», – сообщил источник WSJ, передает РИА «Новости».

По его словам, утилизация самолетов не направлена на то, чтобы «связать руки приходящей администрации (Джо) Байдена, а на том, чтобы предоставить союзникам доступ к самолетам..., которые больше не нужны американским военным».

22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.