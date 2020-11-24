Назван мотив захвата детей в заложники под Петербургом

Одним из мотивов захвата заложников в Колпинском районе Санкт-Петербурга могла стать ревность мужчины к жене, заявила замруководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Екатерина Гилина.

«Один из мотивов – это ревность. Он лечился. (...) И, я так понимаю, это результат употребления каких-то таблеток вместе с алкоголем. Все будет установлено в ходе следствия. (План штурма) был, но это был самый крайний случай», – цитирует РИА «Новости» Гилину.

Представитель главного следственного управления по городу в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщила о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), «то есть незаконное удержание детей в квартире», передает ТАСС.

В свою очередь глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий сообщил, что дети, которые несколько часов были в заложниках у мужчины, после освобождения «визуально» в порядке

Ранее сообщалось, что в Петербурге отец удерживает шестерых детей и угрожает убить их. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Позже стало известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что «дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные». Позже мужчина в результате переговоров вышел из квартиры и сдался. Все шестеро детей живыми вышли из квартиры, никто не пострадал.