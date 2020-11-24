В МИД заявили о необходимости «убрать грязь» в отношениях России и США

России и США следует сосредоточиться на разборе накопившихся в последние годы резонансных вопросов, таких как возобновление нормального функционирования загранучреждений, решении проблем гуманитарного характера, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Нам надо, к сожалению, фокусироваться на таком «уборочном мероприятии», убирать грязь в двусторонних отношениях, которая накопилась за последние годы, вывозить этот мусор. Начиная с задачи нормализации функционирования загранучреждений, с решения гуманитарных случаев, которые просто заслоняют собой порой фундаментальную повестку дня», – заявил дипломат, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что «к сожалению, с учетом особенностей восприятия России в США продвинуться за последние годы вперед не получилось, наблюдались регресс по многим направлениям и осознанное стремление Вашингтона создавать вот эти завалы, с которыми придется разбираться».

Рябков добавил, что у Москвы нет оснований ожидать улучшения отношений с США после инаугурации президента. «Кто бы ни оказался в Белом доме после 20 января 2021 года, оснований надеяться на динамичное выправление российско-американских отношений я не вижу. Инерционность подходов к России, которая заложена и в доктринальные установки США, и в целую серию законодательных актов и иных инициатив, которые выдвигались и прошли через Конгресс, а главное, практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме, не оставляют шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере в среднесрочной перспективе», – сказал Рябков.

Однако, по его словам, это не означает, что российско-американские отношения безнадежны. «В них, на мой взгляд, имеется целая серия вопросов, некоторые совершенно неотложного характера, которыми предстоит заниматься любой администрации в Вашингтоне и нам, соответственно, здесь (в Москве), просто исходя из того, что обе стороны должны в том числе ответственно подходить к задачам обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности», – добавил дипломат.

Рябков также отметил, что Россия приложит все усилия для продолжения диалога с США по контролю над вооружениями. «Продолжение диалога с США по контролю над вооружениями - императив. Что будет возможно в этой сфере – этот сюжет, конечно же, обсуждаем. Но определенная программа минимум есть, она очевидна. Думаю, мы продолжим интенсивные усилия с тем, чтобы никакие шансы в этом плане не были упущены», – сказал он.

Говоря о тематике недопущения инцидентов, Рябков отметил: «Абсолютно правильна постановка вопроса о том, что нам необходимо хеджироваться от рисков неконтролируемой эскалации. И здесь любые каналы связи на всех уровнях должны всегда находиться в работоспособном состоянии».

Напомним, 16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». После этого МИД предложил США продлить ДСНВ на один год. Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. Тогда в МИД России констатировали неготовность США к продлению СНВ-3.