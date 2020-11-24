Сахалинский пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин

Пенсионер на Сахалине трижды за день напал с ножом на женщин, две пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

«Сахалинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, напавшего на троих женщин. Он был задержан неподалеку от своего места жительства. В отношении ранее судимого гражданина возбуждены уголовные дела по статьям «разбой» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В дежурную часть отдела МВД России по Поронайскому городскому округу (центральная часть Сахалина) в течение небольшого промежутка времени поступило сразу три сообщения о нападениях на женщин. Сначала в полицию обратилась 49-летняя соседка злоумышленника, которая рассказала, что мужчина ударил ее ножом в подъезде.

«У 60-летнего мужчины, который в последнее время злоупотреблял алкогольными напитками, сложились давние неприязненные отношения с соседкой, проживающей этажом выше. Мужчина ударил ее ножом в область шеи после словесной перепалки», – сообщили в полиции.

В результате женщина с колото-резаной раной шеи попала в реанимацию.

Сразу после этого в органы внутренних дел поступило еще одно заявление о нападении. На этот раз злоумышленник на автобусной остановке нанес удар ножом в грудь 60-летней женщине за отказ отдать ему сумку. Потерпевшая в настоящее время находится на амбулаторном лечении.

Через несколько минут после нападения на женщину на остановке мужчина ворвался в торговый павильон и, угрожая ножом, попытался забрать товар у продавщицы.

«Но она смогла дать отпор и вытолкнуть нападавшего из торгового помещения на улицу, где стала звать на помощь. Оказавшиеся поблизости очевидцы спугнули мужчину, после чего его задержали сотрудники полиции», – рассказали в УМВД.