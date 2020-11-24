Составлен рейтинг лучших работодателей России

Рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes возглавил «Яндекс», прошлогодний лидер «Норильский никель» оказался на 14-м месте.

В целом, первая десятка второго рейтинга 50 лучших работодателей России по версии Forbes обновилась наполовину. При этом прошлогодний лидер – ГМК «Норильский никель» выбыл из топ-10 из-за низких экологических показателей.

На втором месте рейтинга оказался производитель алмазов «Алроса», который в прошлом году занимал седьмое место. На третьем месте – «Тинькофф банк», поднявшийся с 25-го места. Также в топ-10 работодателей России вошли нефтехимическая компания «Сибур», Газпромбанк, производственно-торговая компания Splat, ВТБ, Сбербанк, сотовый оператор МТС и производитель золота «Полюс».

При составлении рейтинга упор был сделан на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Также в этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Издание попросило членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально-ответственные компании.

В августе Сулейман Керимов и его семья, владеющие золотодобытчиком «Полюс», впервые в истории рейтинга Forbes поднялись на первое место в его российской части.