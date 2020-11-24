Вильфанд рассказал о циклоне «Сара» в европейской части России

Циклон «Сара», пришедший в европейскую часть России, назван так коммерческой структурой в Германии, присвоение циклонам названий не свидетельствует об их потенциальной опасности – в отличие от тропических циклонов и тайфунов, имена которым дает Всемирная метеорологическая организация, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник появились сообщения о циклоне «Сара», надвигающемся на европейскую территорию России. Присвоение имени циклону вызвало обсуждение в СМИ и соцсетях.

«Столько разговоров о циклоне «Сара», который проходит по европейской территории России. Важно иметь в виду, что названия носят тропические циклоны, которые несут потенциальную опасность. Тайфуны тоже носят названия. Эти названия дает Всемирная метеорологическая организация. А циклоны внетропические получают название от коммерческих структур. Надо понимать, что они не несут в себе опасности», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он отметил, что Гидрометцентр также рассматривал возможность называть циклон именами собственными, но пока эта идея не реализована.

Ранее во вторник синоптики сообщили, что облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица ожидаются в Москве. Днем температура воздуха в городе составит один – три градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов. Ветер юго-западный, западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

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