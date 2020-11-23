В Чувашии обустроили две вертолетные площадки для санавиации

В рамках национального проекта «Здравоохранение» сразу в 70 регионах идет обустройство посадочных площадок для санавиации, две из них уже появились в Чувашии.

Вертолетные площадки теперь работают на базе Центральной районной больницы в Алатырском районе республики, а также на территории больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах. Врачи спецбригад вылетают в отдаленные районы республики, чтобы эвакуировать в больницу пациентов, в том числе детей, передает ОТР.

В пятницу санавиация доставила в Чебоксары жительницу Алатыря с инфарктом. На автомобиле на это ушло бы более четырех часов, на вертолете пациентка оказалась в медицинском учреждении уже через полтора часа.

Ранее сообщалось, что в Курской области завершили строительство вертолетной площадки на базе областной клинической больницы, вылеты санавиации запланированы на начало 2021 года.