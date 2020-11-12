В Курской области достроили площадку для санавиации областной больницы

В Курской области завершили строительство вертолетной площадки на базе областной клинической больницы, вылеты санавиации запланированы на начало 2021 года, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Из Курской областной клинической больницы будет летать санавиация. Мы уже возвели вертолетную площадку. Первые вылеты запланированы на I квартал 2021 года», – сообщил Старовойт в соцсетях, передает ТАСС.

Как отметил глава региона, наличие санитарной авиации на площадке клинической больницы позволит оперативнее и экономичнее доставлять на лечение пациентов из любой точки региона. В ближайшее время больница также получит средства из федерального бюджета, которые направят на реконструкцию хирургического корпуса и строительство станции скорой медицинской помощи.

В июле 2020 года сообщалось, что власти Курской области до 2022 года включительно направят более 80 млн рублей субсидий из федерального бюджета на развитие санитарной авиации в регионе по нацпроекту «Здравоохранение». К 2024 году обучение должны пройти пять анестезиологов-реаниматологов и пять медицинских сестер, что позволит обеспечить в области круглосуточную медико-авиационную эвакуацию.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.