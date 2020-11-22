Стало известно о количестве задержанных на акциях протеста в Минске

В Минске за участие в несанкционированных акциях протеста задержали более 200 человек, сообщили в пресс-службе милиции белорусской столицы.

«Обозначив себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы, группы граждан выходили на проезжую часть в районе «Каменная горка», улицы Калиновского, улицы Голубева и других местах, блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как уточнили в милиции, некоторые протестующие в нарушение мер безопасности привели с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали «неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения».

В воскресенье в Минске проходит очередная акция оппозиции. Митингующие собрались в своих дворах, а после выдвинулись к районным точкам сбора. Затем оппозиционеры прошли совместным маршем в центр столицы. Ранее сообщалось о применении силовиками светошумовых гранат в районе Каменной Горке в Минске.

В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о более 500 задержанных, большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек – в Бобруйске, Витебске, Гродно, Могилеве, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске.