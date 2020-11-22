Силовики применили светошумовые гранаты на акции протеста в Минске

В Минске против демонстрантов были применены спецсредства. В районе Каменной Горки прозвучали взрывы светошумовых гранат, пишут местные СМИ.

Видеозапись разгона оппозиционеров с использованием спецсредств опубликовал портал TUT.BY.

В воскресенье в Минске проходит очередная акция оппозиции. Митингующие собрались в своих дворах, а после выдвинулись к районным точкам сбора. Затем оппозиционеры прошли совместным маршем в центр столицы.

Ранее глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет». Также сообщалось, что в протестном микрорайоне «Новая Боровая» в пригороде Минска более двух суток нет водоснабжения. Председатель минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что отсутствие воды связано с умышленным повреждением дорогостоящего оборудования коммунального предприятия «Минскводоканал».

В прошлое воскресенье белорусские силовики задержали более 500 человек во время акций протеста. В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.