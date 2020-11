В Москве началась церемония прощания с Виктюком Агутин выиграл музыкальный конкурс в США 21 ноября 2020, 14:52

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Российский музыкант Леонид Агутин стал лауреатом международного музыкального конкурса USA Songwriting Competition. Его совместная с украинским автором Алексом Сино песня Just a Rainy Day победила в номинации World Music. Композиция вошла в шорт-лист в категории Lyrics Only за лучший текст музыкального произведения, пишет ТАСС. В этой же номинации выиграла песня Thicker Than Rain американцев Билла Дженкинса и Тристана Мэттьюса. Также сообщается, что в финал конкурса прошел российский гитарист Роман Мирошниченко с композицей Alien's Electrik Dream – она была номинирована в категории Instrumental. Три главных победителя будут объявлены 25 ноября. Песня песня Just a Rainy Day вышла на альбоме La Vida Cosmopolita. В создании пластинки участвовали представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России. Этот альбом вошел в лонг-лист американской премии Grammy, победителей которой объявят в декабре 2020 года. USA Songwriting Competition – международный конкурс авторской песни, прошедший вперпвые в 1995 году. В жюри конкурса входят представители различных журналов США, таких как B. New Music Weekly, Acoustic Guitar Magazine и Singer & Musician magazine, а также компании Sony. Победитель во всех категориях получает 50 тыс. долларов, занявший второе место – 9 тыс. долларов, третье – 6,5 тыс. Победителям в каждой категории вручается по 2,2 тыс. долларов. Также лауреаты получают различные материальные призы.