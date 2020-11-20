Немецкий бизнес призвал США отказаться от санкций против «Северного потока – 2»

Восточный комитет германской экономики предложил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси отказаться от санкций против «Северного потока – 2», сообщила газета Handelsblatt.

«С победой на выборах Джо Байдена в Германии и в экономике Германии возлагаются большие надежды на возрождение трансатлантического партнерства», – цитирует РИА «Новости» письмо комитета, приведенное газетой.

При этом бизнес в Германии узнал, что «американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта «Северный поток – 2» за счет европейских компаний». Восточный комитет призвал США «воздержаться от экономических штрафов».

Накануне Бундестаг проголосовал по вопросу о поддержке газопровода «Северный поток – 2», который предполагает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Так, 21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщали, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес подчеркивал, что США должны отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».

В Кремле отмечали, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».