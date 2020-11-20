МЧС России оценило ущерб от боевых действий в Карабахе

Во время военных действий в Нагорном Карабахе были уничтожены 280 зданий, еще 2,5 тыс. были повреждены. Такую оценку дали специалисты МЧС при обследовании 43 населенных пунктов непризнанной республики.

«По состоянию на 20 ноября обследованы 43 населенных пункта, в которых более 2,5 тыс. объектов получили повреждения различной степени, из них полностью уничтожены 280», – передает ТАСС сообщение руководителя оперативной группы министерства в регионе Игоря Кутровского.

Тем временем МЧС готовится доставить в Степанакерт 45 тонн стройматериалов для восстановления разрушенных зданий. По словам Кутровского, колонна автомобилей с грузом выдвинулась в пятницу из Еревана, ее прибытие ожидается в субботу.

В понедельник оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.