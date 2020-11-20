В России предложили ввести новые социальные выплаты

Матери, родившие трех детей, должны получать дополнительные выплаты, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, экс-министр труда Сергей Калашников.

«Можно назначить выплаты для матерей, родивших третьего ребенка», – цитирует Калашникова URA.

При этом, по мнению депутата, матери должны лишаться таких выплат при выходе на пенсию. Также он считает, что сокращение пенсионного возраста для матерей с тремя детьми навредит им, поскольку они не смогут заработать себе на достойную пенсию. Калашников уверен, что в стране хватает несложной работы, которая подойдет многодетным матерям.

«Если матерей отпускать на пенсию в раннем возрасте, они не заработают себе нормальной пенсии, у них не будет пенсионного стажа», – сказал он.

Во время пандемии в России на детские выплаты направили свыше 580 млрд рублей, их получили почти 28 млн детей.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.