ПАСЕ осудила Саакашвили за поиски «агентов России»

Президент ПАСЕ бельгиец Рик Демс осудил нападки грузинской оппозиции на голландского евродепутата Тини Кокса, который возглавлял миссию наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на выборах в парламент Грузии 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Очень сожалею, что определенные политики Грузии безосновательно нападают на председателя миссии наблюдателей ПАСЕ, – заявил Рик Демс. – У всех есть право не соглашаться с его выводами, но непозволительно ставить под сомнение миссию международных наблюдателей».

Президент ПАСЕ призвал грузинских политиков «воздержаться от безосновательных обвинений».

Международное сообщество оценило выборы как «конкурентные» и «прошедшие с соблюдением фундаментальных свобод», однако оппозиция продолжает говорить о «фальсификациях» и бойкотирует работу парламента.

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили назвал голландского евродепутата Тини Кокса «агентом России». В интервью «Мтавари архи» («Главный канал») Саакашвили сказал, что «Кокс – агент России, и все знают, что его уже два десятилетия кормят русские». «Какая разница, кто напишет отчет – ФСБ или Кокс?» – заявил экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.

Грузинские оппозиционеры продолжают оскорблять представителей международного сообщества, которые призывают их признать итоги выборов. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили назвал посла Германии в Грузии Хуберты Кнырша «лоббистом (председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины) Иванишвили».