Саакашвили нашел в Европарламенте «агента России»

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили назвал голландского евродепутата Тини Кокса «агентом России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Тини Кокс возглавлял миссию наблюдателей ПАСЕ на выборах в парламент Грузии 31 октября, которые международное сообщество оценило как «конкурентные» и «прошедшие с соблюдением фундаментальных свобод», однако оппозиция продолжает говорить о «фальсификациях».

В интервью «Мтавари архи» («Главный канал») Саакашвили сказал, что «Кокс – агент России, и все знают, что его уже два десятилетия кормят русские».

«Какая разница, кто напишет отчет – ФСБ или Кокс?», – заявил экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.

В среду оппозиция Грузии встретит протестами госсекретаря США Майка Помпео.