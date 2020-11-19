В Париже раскритиковали Саакашвили за поиск «агентов России» в ПАСЕ

Член Национального собрания Франции Кэрол Бюро-Боннар подвергла критике экс-президента Грузии, главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили за поиск «агентов России» в ПАСЕ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она заявила, что Саакашвили «серьезно подрывает» атмосферу перед вторым туром парламентских выборов в Грузии 21 ноября.

«А его нападки на (голландского евродепутата) Тини Кокса – это нападки на такие международные институты, как ОБСЕ/БДИПЧ, ПАСЕ, ПА НАТО», – заявила французский политик.

Ранее экс-президент Грузии назвал голландского евродепутата Тини Кокса «агентом России».

Тини Кокс возглавлял миссию наблюдателей ПАСЕ на выборах в парламент Грузии 31 октября, которые международное сообщество оценило как «конкурентные» и «прошедшие с соблюдением фундаментальных свобод», однако оппозиция продолжает говорить о «фальсификациях».

В интервью «Мтавари архи» («Главный канал») Саакашвили сказал, что «Кокс – агент России, и все знают, что его уже два десятилетия кормят русские».

«Какая разница, кто напишет отчет – ФСБ или Кокс?», – заявил экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.