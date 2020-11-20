Поставки оружия в ВС России выросли на 11% за год

С начала года в Вооруженные силы России было поставлено оружия и техники на 11% больше, чем в 2019 году, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Удалось не только обеспечить полноценное функционирование заводов и предприятий, но и увеличить в сравнении с прошлым годом на 11% количество поставленного в войска вооружения, военной и специальной техники», – передает заявление Мизинцева РИА «Новости».

Он сообщил, что в этом году заложено, спущено на воду и принято в состав Военно-морского флота России 35 подводных лодок и надводных кораблей, и это позволило увеличить совместную долю боевых единиц флота в 1,3 раза. Как подчеркнул генерал-полковник, такие показатели стали результатом работы военных с Минпромторгом, Роспотребнадзором и оборонно-промышленным комплексом «в непростой эпидемиологической обстановке».

«Возросшие боевые возможности военно-морских сил России продемонстрированы в ходе проведения в Санкт-Петербурге ежегодного Главного военно-морского парада, а также парадов в главных базах флотов. Впервые парад проведен в Каспийске – новом пункте базирования Каспийской флотилии. Всего привлечено 226 боевых кораблей и судов обеспечения», – отметил начальник центра, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о поставках в ВС России новейшего высокоточного комплекса с управляемыми минами «Грань», чьи госиспытания планируется начать в 2021 году.

До 25 декабря завод «Северная верфь» планирует передать ВМФ России головной корвет проекта 20385 «Гремящий».