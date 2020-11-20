Трампа заподозрили в желании отомстить демократам за «российское расследование»

Американский лидер Дональд Трамп откладывает процесс передачи власти кандидату в президенты Джозефу Байдену, чтобы отомстить демократам за сомнение в легитимности выборов в 2016 году, особенно за «российское расследование», сообщают СМИ.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванные источники, что отказ Трампа уступить якобы частично связан с его недовольством по поводу того, что экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама негативно повлияли на его собственное президентство, заявив, что Россия «вмешалась» в выборы 2016 года, передает РИА «Новости».

Так, Трамп считает, что будет справедливо не признавать победу Байдена, несмотря на то, что Клинтон сразу признала свое поражение.

Американский лидер также продолжает «залечивать душевные раны» от проигрыша кандидату, которого он неоднократно называл недостойным противником. Он снова не появился на публике в четверг, пропустив первый более чем за полгода брифинг целевой группы по борьбе с коронавирусом.

При этом, по словам высокопоставленного чиновника из администрации президента, действующий глава Белого дома планирует принять участие в виртуальном саммите АТЭС в пятницу.

По словам источника телеканала, друзья и деловые партнеры Трампа просили его подумать о будущем, так как нынешним поведением он может навредить своему бренду. Многие также обеспокоены тем, что Трамп верит заявлениям своего адвоката Руди Джулиани о том, что юридические усилия смогут изменить исход выборов.

Указывается, через неделю или 10 дней ситуация может измениться, но на данный момент Трамп все еще не готов уступить.

Ранее Байден допустил возможность подачи иска к администрации Трампа.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны.

Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.