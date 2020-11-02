В США назвали причину ненависти либеральных СМИ к Трампу

Либеральные американские СМИ недовольны президентом США Дональдом Трампом, так как он разоблачает их предвзятость, заявил национальный директор организации «Священники за жизнь» Франк Павон в своей статье для The Wall Street Journal.

По словам Павона, лишь одна из множества теорий, объясняющих ненависть СМИ к Трампу, имеет смысл. В США существуют разногласия по самым фундаментальным вопросам идеологии, экономики, религии, расы, культуры, морали и истории. Он поясняет, что медиа и президент находятся по разные стороны баррикад, передает RT.

Павон отмечает, что обе стороны всегда знали, каких взглядов они придерживаются, однако СМИ не говорили об этом публично. Ведущие средства массовой информации стараются продолжать сохранять видимость их нейтралитета и максимально скрывать свою роль.

Автор статьи подчеркивает, что консерваторы и раньше критиковали либеральные СМИ, однако еще ни разу медиа не подвергались такой критике со стороны действующего президента. Трамп, который относится к СМИ как к воюющей стороне в культурной войне, нанес медиа большой урон. Павон уточняет, что СМИ должны быть нейтральными участниками. По его словам, если бы «граждане точно знали, что средства массовой информации встали на чью-то сторону, то игра была бы проиграна».

«СМИ потеряли бы большую часть своей способности влиять на результат [выборов]. Это то, что стоит за страхом и ненавистью средств массовой информации к президенту. Они отчаянно хотят продвигать повестку дня, но знают, что для эффективного достижения этой цели они должны восприниматься как беспристрастные. Другими словами, СМИ абсолютно не интересует реальность, их интересует лишь её восприятие», – отмечает Павон.

В статье автор пишет, что Трамп во время своего президентства активно демонстрировал предвзятость СМИ. «Президент на практике одержал победу над СМИ. Каким бы ни был исход нынешних выборов, средства массовой информации больше никогда не смогут убедить общественность в своей объективности. Теперь все – не только консерваторы – знают, какую позицию занимают СМИ. Это настоящая причина, по которой средства массовой информации ненавидят Трампа с такой неистовой, бешенной силой», – заключил Павон.

Ранее Трамп заявил, что в Соединенных Штатах нет свободы прессы, а СМИ в стране коррумпированы.