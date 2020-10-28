Трамп заявил об отсутствии в США свободы прессы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах нет свободы прессы, а СМИ в стране коррумпированы.

«В США нет свободы прессы, у нас есть замалчивание событий или просто фейковые [сфабрикованные] новости. За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и крупные технологические компании – и возможно, даже хуже. [Нужно] отозвать раздел 230 [закона об этике в сфере коммуникаций]!» – написал Трамп в Twitter.

Раздел 230 данного закона защищает интернет-компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке.