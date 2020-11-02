Мишустин поручил организовать доставку лекарств от коронавируса на дом

Премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил необходимость организации доставки бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, лечащихся дома.

«Крайне важно организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств для тех пациентов, которые лечатся дома», – передает его слова РИА «Новости».

Премьер напомнил о направленных регионам 16 млрд рублей, выделанных на борьбу с COVID-19. Он отметил, что эти средства должны расходоваться исключительно целевым образом.

Тем временем министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что лекарства от коронавируса в стране производятся в достаточных объемах.

«Реагируя на повышенный спрос в целом по этой номенклатуре, предприятия нарастили производство более чем в два раза от пиковых объемов первой волны. Это примерно плюс 110% к апрелю», – подчеркнул министр.

Ранее Мишустин поручил довести до регионов 5 млрд рублей, которые выделяются им на закупку лекарств для больных с коронавирусом.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин сообщил, что правительство обсуждало вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, по итогам принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно.