В московском метро стартовал эксперимент с ценами на проезд

В Москве стартовал эксперимент по снижению цен на проезд вне часа пик. Скидки до 50% будут действовать на двух линиях метро.

Скидка в размере до 22 рублей будет предоставляться пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий по рабочим дням: с момента открытия станций до 7.15 и с 8.45 до 9.15, передает РИА «Новости».

Скидка не распространяется на бумажные билеты «Единый» и на льготные проездные билеты. У пассажира, оплачивающего проезд банковской картой, за проход в метро спишется 22 рубля вместо 44. Для владельцев карт «МИР» проезд станет дешевле еще на 10 рублей.

При оплате поездок банковскими картами MasterCard и Visa общая стоимость за все поездки в течение суток будет списываться на следующий день.

По билету «Кошелек» карты «Тройка» сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей, а по билету «Единый» на 60 поездок или по безлимитному «Единому» на карте «Тройка» компенсация будет начисляться на «Кошелек» раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта. Пилотный проект продлится до 2 июля 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что власти вложили в развитие Москвы около 300 млрд рублей за восемь лет.