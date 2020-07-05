Собянин раскрыл сумму вложенных властями за восемь лет в развитие новой Москвы денег

Около 300 млрд рублей вложили власти на развитие новой Москвы за восемь лет, при этом бизнес вложил больше 1 трлн рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на телеканале «Россия-1».

«Город затратил за эти годы около 300 млрд рублей, это гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше – 1 трлн 200 миллиардов», – передает РИА «Новости» слова Собянина.

Мэр отметил, что за эти годы было построено восемь станций метрополитена, больше 200 километров дорог, десятки школ, детских садов, поликлиник, больниц.

Напомним, в октябре-декабре 2019 года москвичи на портале «Активный гражданин» проголосовали за принятие программы развития Московского метрополитена в 2020-2023 годах, согласно которой появится 90,4 километра новых линий и 38 станций.