Американский летчик оценил боевые качества МиГ-29

Истребитель МиГ-29 является очень маневренной машиной, однако ему не хватает дальности полета и ситуационной осведомленности, завил отставной летчик ВВС США Гай Рэйзер, принимавший в 2001 году участие в испытаниях советских истребителей в Польше.

Как сообщает The National Interest, после вступления Польши в НАТО подготовкой польских летчиков, летавших на МиГ-29, занимались летчики ВВС США. Рэйзеру удалось довелось пилотировать советский истребитель МиГ-29 в ходе одного из тренировочных полетов, передает РИА «Новости».

«Самолет был очень маневренным, когда это было необходимо, но, казалось, для этого требовалось очень много топлива», – рассказал отставной летчик ВВС США, сравнив советский истребитель с американским F-15E. Также Рэйзер выразил мнение, что МиГ-29 «не хватало общей ситуационной осведомленности и дальности полета».

Напомним, 10 сентября российский истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота перехватил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии. Еще один перехват над Баренцевым морем два истребителя МиГ-29 ВКС России провели днем ранее.