МиГ-29 перехватил норвежские самолеты над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-29 провел перехват самолетов Falcon 20 и Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали две цели над нейтральными водами моря, передает ТАСС.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского и истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии», – сообщили в центре.

Нарушения российской границы допущено не было.

Предыдущий перехват над Баренцевым морем произошел в среду. Два МиГ-29 поднимались в воздух для сопровождения самолетов Falcon-20 и Р-3С Orion ВВС Норвегии.