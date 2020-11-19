Гарегин II поблагодарил Путина за меры по сохранению наследия армян в Карабахе

Католикос всех армян Гарегин II направил президенту России Владимиру Путину послание с выражением признательности признательность за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в Нагорном Карабахе.

«Верховный патриарх католикос всех армян Гарегин Второй направил президенту России В. В. Путину послание с выражением признательности за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в зоне армяно-азербайджанского конфликта», – приводит РИА «Новости» послание.

В документе дана высокая оценка усилиям властей России и Путина по прекращению боевых действий, восстановлению режима прекращения огня и утверждения мира и стабильности в регионе.

«Желаем выразить глубокую признательность лично Вам за предпринятые меры в деле сохранения на передаваемых Азербайджану территориях исторического наследия армянского народа – древних монастырей, церквей и памятников культуры», – говорится в послании.

В частности, католикос отметил, что благодаря размещению российских миротворцев удалось обезопасить служение известного армянского монастыря Дадиванк.

«Наш народ всегда будет помнить о важной роли России в прекращении кровопролития на арцахской земле и возносить молитвы о непоколебимости армяно-российской многовековой дружбы», – подчеркнул Гарегин II.

На прошлой неделе Армянская апостольская церковь (ААЦ) заявила, что в карабахском городе Шуша, перешедшего под контроль Азербайджана, осквернили собор Святого Христа Всеспасителя. Днем позже в Сети появились сообщения, что жители Кельбаджарского района Азербайджана, ранее находившегося под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, выкапывают останки родных и снимают в храмах иконы. В свою очередь директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) – Первопрестольного святого Эчмиадзина, иерей Ваграм Меликян заявил, что храм Дадиванк в Карабахе находится под контролем российских миротворцев и ему ничего не угрожает.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую».